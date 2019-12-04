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Kayseri'de lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü öldü
6 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:30 Kaynak: AA
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Doğardı Mahallesi'ndeki bir taş ocağında şoför olarak çalışan Davut Sarıkaya (46), kullandığı kamyonun lastiğini değiştirmek istedi.
Sarıkaya, bu sırada krikonun kayması sonucu kamyonun altında kaldı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarıkaya'nın cesedi, otopsi için Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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