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Kayseri'de LGS heyecanı

5 dakika önce

Kayseri'de LGS heyecanıKayseri'de, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılan sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde heyecan yaşadı.

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Kayseri'de LGS heyecanı
Kayseri'de, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılan sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde heyecan yaşadı.
LGS'ye Kayseri'de 21 bin 16 öğrenci girdi. 09.30'da başlayan ve iki oturum şeklinde yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler, heyecanla sınav merkezlerine koştu. Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde hazır bekledi. Kapıların açılmasıyla öğrenciler, tek tek üstleri aranarak sınıflara alındı. Öğrenciler, sınavın başlamasıyla sınıflarda ter dökerken, aileleri bahçede heyecan yaşadı. Veliler, okulun çevresinde çocukarı için Kuran-ı Kerim okuyup, dua eti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
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