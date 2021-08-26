Kayseri'de lise öğrencileri telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere 'ses' oldu - Son Dakika
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Kayseri'de lise öğrencileri telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere 'ses' oldu

26.08.2021 01:35
Kayseri'de lise öğrencileri telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere 'ses' oldu

Kayseri'de lise öğrencileri, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, sınava hazırlık kitaplarını seslendirerek görme engellilere yardımcı oluyor.

Kayseri'de lise öğrencileri, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, sınava hazırlık kitaplarını seslendirerek görme engellilere yardımcı oluyor.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları okullarında, hem derslerdeki eksiklerini telafi ediyor hem de sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan görme engelliler için sınav kitaplarını seslendirerek kütüphanelere ulaştıran öğrenciler, romanlara da ses veriyor.

Projenin koordinatörü öğretmen Fuat Aydın, AA muhabirine, okulda "Çınar" isimli bir öğrenci grubu oluşturduklarını, kendisinin de bu grubun liderliğini yaptığını ve öğrencilerle değerler eğitimi alanında projeler ürettiklerini söyledi. Sesli Kütüphane Projesi'nin öğrencilerin fikri olduğunu belirten Aydın, "Gençlik ve Spor Bakanlığına projemizi sunduk, Bakanlık da destekledi. AA

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Kayseri'de lise öğrencileri telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere 'ses' oldu - Son Dakika

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