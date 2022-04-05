Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı - Son Dakika

Kayseri'de lise öğrencisi şakalaştığı arkadaşını okulda bıçakla bacağından yaraladı.

İddiaya göre, Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören H.M. (15), okulda şakalaştığı arkadaşı M.A'yı (15) bıçakla bacağından yaraladı.

Okul arkadaşları tarafından öğretmenlere haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı öğrenci Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.M. gözaltına alındı.