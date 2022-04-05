Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı

05.04.2022 15:39
Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı

Kayseri'de lise öğrencisi şakalaştığı arkadaşını okulda bıçakla bacağından yaraladı.

Kayseri'de lise öğrencisi şakalaştığı arkadaşını okulda bıçakla bacağından yaraladı.

İddiaya göre, Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören H.M. (15), okulda şakalaştığı arkadaşı M.A'yı (15) bıçakla bacağından yaraladı.

Okul arkadaşları tarafından öğretmenlere haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı öğrenci Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.M. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Anadolu Lisesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: 5'li çete diyorum, bir daha dava aç!
14:17 Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün neler yaşanacak? Azra'yı bekleyen kötü sürpriz ne?
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 15:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement