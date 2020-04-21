Kayseri'de lösemili çocuklara danslı moral - Son Dakika

Kayseri'de lösemili çocuklara danslı moral
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KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları, hastane bahçesinde dans gösterisi ile tedavi gören lösemi hastası çocuklara moral verdi.
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları, hastane bahçesinde dans gösterisi ile tedavi gören lösemi hastası çocuklara moral verdi.Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları ve eğitmenleri müzik eşliğindeki spor ve dans gösterileri ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fevzi Mercan- Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi önüne geldi. Spor A.Ş. eğitmenleri, lösemili hastaların bu dönemde en çok ihtiyaç duydukları moral ve motivasyon için çeşitli dans gösterileri yaptı. Gösterilerde 9 yaşına giren lösemi hastası Kübra Akdağ'ın doğum günü Spor A.Ş. ekipleri tarafından kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:54 Kaynak: DHA
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