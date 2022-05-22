Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

22.05.2022 21:14

Kayseri'de halı saha maçı sonrasında çıkan kavgada, silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de halı saha maçı sonrasında çıkan kavgada, silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.K. ile O.Ç. Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde bir halı sahadaki maçın ardından tartıştı.

Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılan ikili yeniden tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ç, av tüfeğiyle E.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan E.K, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Maç sonrasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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