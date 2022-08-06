Kayseri'de evini ateşe veren genç gözaltına alındı

Kayseri'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin ateşe verdiği evdeki yangın söndürüldü.

Eğribucak Mahallesi Gül Sokak'taki müstakil evde yangın çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bahçeye ve ağaçlara da sıçrayan yangını söndürmek için mücadele etti. Mahalle sakinleri de alevlerin bahçelerine sıçramaması amacıyla hortumla yangına müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın da müdahale ettiği yangının söndürülmesinde kadın itfaiyeci adayları da görev aldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi, bahçedeki otomobil hasar gördü.

Komşularına evi yaktığını söyleyip olay yerinden ayrılan, daha sonra geri dönen Y.T. (22), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.T'nin, geçen hafta da annesini rehin aldığı, yangın sırasında annesinin evde olmadığı, kızının yanında kaldığı öğrenildi.