Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3) - Son Dakika

10 SAAT SONRA KURTARILDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, saat 06.00 sıralırnda maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Erdil (45) yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Maden ocağına ait ambulansla maden ocağından çıkartılan Erdil, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bilinci açık olan Erdil, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.