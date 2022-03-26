Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın - Son Dakika
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Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın

26.03.2022 09:27

Son dakika habere göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaştı. Diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.

"Ekipler, göçükteki işçiyle iletişim kurdu"

Olay yerine gelen Vali Şehmus Günaydın, gazetecilere, sabah saat 05.30 civarında Yahyalı bölgesinde faaliyet gösteren özel şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.

Olayda bir işçinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise göçük altında kaldığını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Olayda maalesef bir işçimiz hayatını kaybediyor ve hayatını kaybeden işçimizin naaşı göçük altından çıkarıldı. Göçük altında kalan diğer arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda jandarma, AFAD, firmanın kendi elemanları göçük altında kalan arkadaşımızı kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, kendisiyle iletişime geçti, konuşabiliyorlar. İnşallah bu arkadaşımızı sağ salim göçük altından çıkarırız. Bu konuda arkadaşlarımız bütün birimlerden gerekli yardımı ve desteği alıyor. Olayın ilk meydana geldiği andan itibaren kaymakam, savcı bey olay yerine gelerek olayı yakından takip ediyor. Hep beraber bekliyoruz, inşallah göçük altında kalan işçimizi sağ salim kurtarırız. Kar yağışı var, hava muhalefeti var. Burada ihtiyaç olursa hava koşuları elverirse Kayseri'de ambulans helikopterimiz hazır halde bekliyor."

Günaydın, ekiplerin, göçük altında kalan işçiye çok yaklaştığını sözlerine ekledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki maden ocağında iki işçinin göçük altında kaldığını bildirmişti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verilmişti.

Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın
Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın

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Kayseri'de maden ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti Kayseri'de maden ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti Son dakika haberi! Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (2)- Yeniden Son dakika haberi! Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (2)- Yeniden

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Vali Günaydın - Son Dakika
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