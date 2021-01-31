Kayseri'de mahalleye inen kurtlar, Kangal köpeğini yedi - Son Dakika
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Kayseri'de mahalleye inen kurtlar, Kangal köpeğini yedi

31.01.2021 14:15
Kayseri'de mahalleye inen kurtlar, Kangal köpeğini yedi

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde mahalleye inen kurt sürüsü, saldırdıkları Kangal köpeğini parçalayıp yedi.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde mahalleye inen kurt sürüsü, saldırdıkları Kangal köpeğini parçalayıp yedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye inen kurt sürüsü, Hakkı Efeoğlu'na ait Kangal cinsi köpeğe saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye sadece başı ve iskeleti kaldı. İğdeli Mahallesi sakinlerinden Mahmut Tatar, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimizi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğe 4 kurt saldırdı" dedi.


Kayseri'de mahalleye inen kurtlar, Kangal köpeğini yedi
Kayseri'de mahalleye inen kurtlar, Kangal köpeğini yedi
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Kaynak: DHA

Sarıoğlan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de mahalleye inen kurtlar, Kangal köpeğini yedi - Son Dakika


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