Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası - Son Dakika
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Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası

04.02.2021 12:32
Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Sofumahmut Mahallesi, 1 büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Sofumahmut  Mahallesi, 1 büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süreyle yasaklandı.

Sofumahmut Mahallesi'nde Fevzi Özer'e ait büyükbaş hayvan hastalandı. Tedavi için çağrılan veteriner hekim, hayvanın kuduz olmasından şüphelendi. Bunun üzerine inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanın kuduz olduğunu tespit etti. Olay sonrası hayvan imha edilerek, gömüldü. Mahalle karantinaya alınırken, olay camiden yapılan anonsla vatandaşlara duyuruldu. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süreyle yasaklandı. Mahallede yaşayan 100 kişi de kuduz riski nedeniyle aşılandı.Sofumahmut Mahallesi Muhtarı Ömer Özer, "Salı günü itibarıyla kuduz vakasına rastladık. Sarıoğlan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gelip kontroller yaptı. Kuduz olan ineğin güvenli şekilde imhası yapıldı. Numuneler alınıp gerekli makamlara yollandı. İlk kez kuduz vakasıyla karşılaştık" dedi.

Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası
Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası
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Sarıoğlan, Hisarcık, Tarım, Kuduz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de mahalleye 'kuduz' karantinası - Son Dakika


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