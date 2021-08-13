Maharetli "özel" eller, telafi derslerinde iş yerlerinde yemek yapmayı öğreniyor - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında iş yerlerinde ustalar eşliğinde çalışarak sosyalleşiyor.

İstiklal Özel Eğitim Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yapılamayan dersler için uygulanan telafi programı kapsamında farklı etkinlikler düzenliyor.

Öğrenciler zaman zaman farklı iş yerlerini ziyaret ederek, ustalarla yağlama, mantı, köfte, helva, turşu ve ekmek yapıyor.

Bu kapsamda özel öğrenciler bir kasaptan kıyma ve pide içi için malzeme alıp, fırına giderek yanan ocağın başında pide yapımını öğrendi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Osman Morsümbül, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksadığını, bu nedenle telafi sürecini başlattıklarını söyledi.

Eğitime katılan öğrencileri bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için katkı sağladıklarını anlatan Morsümbül, "Okulda kazandırdığımız bilgi ve becerilerin uygulamalarını iş yerlerinde yapıyoruz. Bugün de kasap ve fırın işletmecileri ile konuştuk ve öğrencileri buraya getirdik. Veliler de geldi bu etkinliğe. İş yeri sahipleri de bu şekilde çocukları tanıyor." ifadelerini kullandı.

Morsümbül, yiyecek içecek üretimi gibi beş farklı alanda ders verdiklerini, haftada iki kez de okul dışında farklı iş yerlerinde etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Çocukların sosyalleşmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Morsümbül, böylece çocukların kendilerine olan güvenlerinin arttığını ifade etti.

Öğrencilerin işe alımları kolaylaşıyor

Öğrencileri okul bitince işe de yerleştirdiklerini vurgulayan Morsümbül, "İş yerleri bizim okulu ve öğrencileri tanıyor. Bu öğrencilerin neler yaptıklarını görünce işe almaları çok kolay oluyor." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Güner ise eğlenceli bir derse katıldığını, hamur açıp, pideyi fırına verdiğini belirtti.

Talha Cehan da yemek yapmayı ve dışarıda bulunmayı sevdiğini, heyecanlansa da yemek yaparken mutlu olduğunu anlattı. .

Velilerden Serpil Cehan da oğlunun iş yerlerindeki derslerle kendine güveninin arttığını ifade etti.

Oğlunun daha önce farklı bir yere giderken zorlandığını anlatan Cehan, "Çocuğum, 'Ben artık gidebiliyorum anne, yapabilirim anne.' demeyi öğrendi. Çocuğumun kendine olan güveni gelişti. Kendi ayakları üstünde durabilmesi için destek oluyoruz. İnşallah ileride iş imkanı da olacak." diye konuştu.