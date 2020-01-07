Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kayseri'de, duruşma sonrası mahkeme heyetine hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de mahkeme heyetine hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de, duruşma sonrası mahkeme heyetine hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan yakınlarına "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildiğini öğrenen bazı sanık yakınları, adliye koridorunda taşkınlık çıkararak, mahkeme heyetine hakaret etti.

Polis ekipleri, "FETÖ'cülere bu kadar ceza vermiyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz." diyen H.Ç. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Adliye polis noktasında haklarında tutanak tutulan 2 şüpheli, Reşat Vural Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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