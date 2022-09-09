Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek - Son Dakika
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Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek

09.09.2022 17:16
Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek

Kayseri'de manda yetiştiricileri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteğiyle İtalyanların ünlü mozzarella peynirinin üretimini yapacak.

Kayseri'de manda yetiştiricileri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteğiyle İtalyanların ünlü mozzarella peynirinin üretimini yapacak.

ORAN ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile Hacılar Belediyesi arasında belediyede protokol imzalandı.

Birlik Başkanı İsmail Ilgın, burada yaptığı konuşmada, devlet ve millet iş birliğiyle ilçede kurulan manda sütü işleme tesisinde süt, kaymak, peynir ve yoğurt üretiminin sürdüğünü, bu ürünlere mozzarella peynirini de eklemek istediklerini ve bu yönde yaptıkları projeye ORAN tarafından destek verildiğini söyledi.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Kilci, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişimi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklendiğini, amaçlarının halihazırda manda ürünleri yapılan tesiste daha değerli bir çeşidin üretilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Projede kapsamında seyyar süt sağım üniteleri de alınarak direkt çiftçiye dokunan bir çalışma yaptıklarını anlatan Kilci, "Hızlı bir şekilde tesisin kurulumunu birlikten bekliyoruz. Mozzeralla peyniri bildiğiniz üzere İtalya'da üretilen bir peynir. Kullanım alanı gerçekten çok fazla. En basitinden pizzada kullanılan peynirler bunlar. Peynir üretiminden sonra birliğimizin ve çiftçilerimizin gelir ve refah seviyesinin artışına katkıda bulunmuş olacağız." diye konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da üretmenin ve tarımın bu kadar önemli olduğu bir dönemde, böyle bir projeye imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özdoğan, 2020 yılında kurulan ve "Manda" markasıyla manda ürünleri üreten tesisin günlük bir ton süt işlediğini, kurulacak tesisle daha çok ithal edilen mozzarella peynirini Orta Anadolu'da üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

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Kaynak: AA

Hacılar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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