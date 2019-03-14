Kayseri'de Market Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Keykubat ve Osman Kavuncu Mahallelerinde faaliyet gösteren 3 marketten televizyon ve gıda malzemesi çalan hırsızların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hızsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kameralarını tarayan polis, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Operasyonda hırsızlık şüphelileri İbrahim G. (36) ile Mithat A. (49) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55 Kaynak: AA
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