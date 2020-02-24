Kayseri'de marketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kayseri'de marketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Kayseri'de marketlerden yazar kasa ve sadaka kutusu çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de marketlerden hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]

Kayseri'de marketlerden yazar kasa ve sadaka kutusu çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, yazar kasayı çalan O.S'yi (32) market yakınlarında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen O.S, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin yazar kasa ve bir başka marketten sadaka kutusu çalma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Zanlının 4 farklı hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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