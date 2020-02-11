Kayseri'de masa sandalye fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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Kayseri'de masa sandalye fabrikasında yangın çıktı
7 saat önce
Kayseri'de masa sandalye fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:42 Kaynak: DHA
Kayseri'de masa sandalye fabrikasında yangın çıktı
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