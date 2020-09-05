Kayseri'de maskeli 3 kişi, duvarı kırıp girdileri kuyumcuyu soydu - Son Dakika

KAYSERİ'de, yandaki boş dükkandan duvarı kırarak kuyumcuya giren yüzleri maskeli 3 kişi, oksijen tüpüyle kesip açtıkları çelik kasadan 1,6 milyon lira değerindeki 4 kilo 180 gram altını alarak kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Melikgazi ilçesindeki İldem Kale Çarşısı'nda bulunan Duran Yılmaz'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Gündüz çarşıya girerek saklandıkları değerlendirilen yüzleri maskeli 3 kişi, akşam çarşı kapandıktan sonra önce Duran Yılmaz'ın dükkanının bitişiğinde bulunan boş dükkana girdi. Şüpheliler, duvarı kırıp Yılmaz'ın dükkanına geçerek çelik kasayı oksijen tüpüyle keserek açtı. 3 kişi, kasanın içinde bulunan 1,6 milyon lire değerindeki 4 kilo 180 gram altını alıp, aynı delikten çıkarak kaçtı.

POLİS İNCELEME YAPTISabah İldem Çarşısı yöneticisi Abdullah Ç. ve güvenlik görevlisi Ali A.'nın haber vermesiyle iş yerine gelen Duran Yılmaz, iş yerinin soyulduğunu anlayarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin oksijen tüpüyle delik açtığı çelik kasada bulunan altınların çalındığı belirlendi. Ayrıca çarşının güvenlik kameralarının da şüpheliler tarafından söküldüğü saptandı. Çarşının güvenlik görevlisi Ali A., polise verdiği ifadesinde şüphelilerin kendisini etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü. Ali A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, yüzleri maskeli soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.'GÜVENLİK KAMERALARINI SÖKMÜŞLER'

Kuyumcu Duran Yılmaz, 40 yıldır Kayseri'de kuyumculuk yaptığını, ilk kez böyle bir şey başına geldiğini anlatarak, "Sabah dükkana geldiğimde kasanın olduğu yer, yan taraftaki boş dükkandan kırılmış, sonra da oksijen kaynağı ile kesilmiş. İçindeki bulunan 1,6 milyon değerindeki altınlarım çalınmış. Çarşımızın güvenlik kameraları soyguncular tarafından sökülmüş. Maskeli oldukları ve 3 kişi oldukları söylenen hırsızlar, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş. Bizim Kayseri polis teşkilatına güvenimiz sonsuz. Hırsızların en kısa zamanda yakalanacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.