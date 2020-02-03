Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu - Son Dakika

Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu

45 dakika önce

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin TL'yi alıp, kaçtı.

Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu, System.String[]

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin TL'yi alıp, kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.


Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler
Rusya'da akaryakıt istasyonundaki araçta patlama meydana geldi Cumhurbaşkanı'nın gözyaşlarından etkilendi, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı Kendisinden 47 yaş küçük sevgilisinin tuzağına düşen yaşlı adam soyguna uğradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 02:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]