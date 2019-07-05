Son Dakika Haberleri: Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı
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Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı

1 saat önce

KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı, System.String[]
KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Becen Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'ne ait bir iş makinesinin deposundan mazot çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, mahallede Mücahit S. (30) ve Yunus Emre K.'yi (19) araçlarına plastik bidonla mazot koyarken yakaladı. Gözaltına alınan iki şüphelinin daha önce de mazot hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
emniyet müdürlüğü, kayseri, Güncel
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