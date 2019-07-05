Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı
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KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, gece saatlerinde Becen Mahallesi'nde Melikgazi
Belediyesi'ne ait bir iş makinesinin deposundan mazot çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, mahallede Mücahit S. (30) ve Yunus Emre K.'yi (19) araçlarına plastik bidonla mazot koyarken yakaladı. Gözaltına alınan iki şüphelinin daha önce de mazot hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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