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Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandıKAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı
KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Becen Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'ne ait bir iş makinesine ait depodan mazot çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, mahallede iki kişiyi araçlarına plastik bidon yüklerken yakaladı. Gözlatına alınan Mücahit S. (30) ve Yunus Emre K.'nın (19) belediyeye ait iş makinasının yakıt deposundan çaldıkları 210 litre mazotu plastik bidon içerisinde araçlarına yükledikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, daha öncede Yahyalı ve Develi ilçelerinde mazot hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
hırsızlık büro amirliği, kayseri, Güncel
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