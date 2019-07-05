Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandı
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Kayseri'de mazot hırsızları tutuklandıKAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
'de mazot hırsızları tutuklandı
KAYSERİ'de belediyeye ait iş makinesinin yakıt depolarındaki mazotları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, gece saatlerinde Becen Mahallesi'nde Melikgazi
Belediyesi'ne ait bir iş makinesine ait depodan mazot çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, mahallede iki kişiyi araçlarına plastik bidon yüklerken yakaladı. Gözlatına alınan Mücahit S. (30) ve Yunus Emre K.'nın (19) belediyeye ait iş makinasının yakıt deposundan çaldıkları 210 litre mazotu plastik bidon içerisinde araçlarına yükledikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, daha öncede Yahyalı
ve Develi
ilçelerinde mazot hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.
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