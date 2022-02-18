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Kayseri'de "Medeniyet dehası Mimar Sinan" konulu kompozisyon yarışması - Son Dakika

Kayseri'de "Medeniyet dehası Mimar Sinan" konulu kompozisyon yarışması

18.02.2022 11:19
Kayseri'de "Medeniyet dehası Mimar Sinan" konulu kompozisyon yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Medeniyet dehası Mimar Sinan" konulu kompozisyon yarışması için başvurular devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Medeniyet dehası Mimar Sinan" konulu kompozisyon yarışması için başvurular devam ediyor.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, belediye olarak tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran temalara sahip önemli yarışmalar düzenlediklerini bildirdi.

Kompozisyon yarışmasının da belediye bünyesinde faaliyet sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlendiğini belirten Büyükkılıç, "Türk ve İslam medeniyetine mimari alanında büyük hizmetleri bulunan Mimar Sinan'ın eserleri asırlar geçmesine rağmen günümüzde dahi hizmet vermektedir. Mimar Sinan, gerek Kayseri, gerek Türkiye gerekse dünya için büyük bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, lise ve üniversite öğrencilerin katılabileceği yarışmaya başvuruların 20 Mart'ta sona ereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaleme alınacak kompozisyona Mimar Sinan, Mimar Sinan'ın eserleri, düşünce dünyası, insanlığa ve medeniyetimize bıraktığı silinmez izler, maddi ve manevi mirası gibi konulardan herhangi biri veya birkaçı konu olabilecek. Yarışmada ödül olarak birinciye 10 inç tablet, ikinciye 7 inç tablet, üçüncüye akıllı saat takdim edilecek."

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Memduh Büyükkılıç, Mesleki Eğitim, Mimar Sinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Medeniyet dehası Mimar Sinan' konulu kompozisyon yarışması - Son Dakika


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