Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara yönelik model uçak yapımı kursu - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara yönelik model uçak yapımı kursu

04.08.2022 16:24
Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara yönelik model uçak yapımı kursu

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından 7-14 yaş grubu çocuklar için model uçak yapımı kursu düzenlendi.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından 7-14 yaş grubu çocuklar için model uçak yapımı kursu düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurs Belsin, Necip Fazıl Kısakürek ve Danişmentgazi sosyal tesislerinde teorik ve uygulamalı olarak 7-14 yaş grubu çocuklara veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursu havacılığa ve model uçak yapımına merakı olan çocukların yaz tatillerini değerlendirmeleri için açtıklarını belirtti.

Palancıoğlu, model uçak yapımının çocukların mesleki gelişimine katkı sağlayarak üretken bireyler olmaları adına önemli bir adım olacağını vurgulayarak, "Uçak ve gemi yapımına merakı olan çocuklar kursa gelmek için sabah ve öğle grubunu tercih etmekte. Uçan cisimleri ölçeklendirip ayrıntılarına inerek oluşturuyorlar. Hem eğlenip hem öğrenecekleri bu kursta, hobilerini koleksiyon haline getirip geleceğe taşıma imkanları da olacak. Günümüzde model uçak ve gemiler en çok tutulan oyuncaklar haline geldi. Çocuklarımız kendi oyuncaklarını yapıp oynayacaklar. Havacılığa ve model uçak yapımına ilgi duyan tüm çocuklarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara yönelik model uçak yapımı kursu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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