Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Memur ve Anestezi Teknisyenine Fetö'den Hapis Cezası

Kayseri'de Memur ve Anestezi Teknisyenine Fetö'den Hapis Cezası

19 dakika önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu anestezi teknisyeni Kadir Kül (48) 7 yıl 6 ay, tutuklu memur Bilal Öz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Memur ve Anestezi Teknisyenine Fetö'den Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu anestezi teknisyeni Kadir Kül (48) 7 yıl 6 ay, tutuklu memur Bilal Öz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kadir Kül hazır bulundu. Savunmasında, örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullanmadığını ileri süren sanık Kül, cep telefonundan çıkan 'ByLock' görüşme kayıtlarını kabul etmedi. Mahkemede tanık olarak dinlenen iş arkadaşı Osman A. ise Kadir Kül ile birlikte örgütün mütevelli heyeti arasında yer aldıklarını söyledi. Mahkemede son sözü sorulan Kül, "Ben anestezi teknisyeniyim. İşim hayat kurtarmak. Ben terörist olmamam" dedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Kadir Kül'ün 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemede görülen diğer davada ise 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılanan Bilal Öz, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, cezaevinde tutuklu kaldığı süre nedeniyle hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:00 Kaynak: DHA

Memur, Kayseri, Güncel
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