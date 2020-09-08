Kayseri'de memurların mesai saati yeniden düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de memurlar mesaiye saat 09.00'da başlayacak.

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince kentteki memurların mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, yarından itibaren memurlar, 09.00-12.30, 13.30-18.00 saatlerinde mesai yapacak.

Açıklamada özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu belirtildi.