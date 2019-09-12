Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın

1 saat önce

Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskınKAYSERİ'de, kaçak peynir üretimi yapan bir işletmeye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile polis tarafından baskın yapıldı.

Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın

KAYSERİ'de, kaçak peynir üretimi yapan bir işletmeye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile polis tarafından baskın yapıldı. İşletmede son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını tehdit eden 3 ton peynire el konuldu.

Kayseri'de İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri merdiven altı peynir imalatı yapıldığına dair ihbarı değerlendirdi. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde K.S.'nin işletmeciliğini yaptığı merdiven altı peynir imalathanesine yapılan baskınında son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını tehdit eden 20 kiloluk tenekelerde beyaz peynir, lor peyniri ele geçirildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri imalathanede yaptığı incelemede günü geçmiş peynirlerin muhafaza edildiği tenekelerin paslandığını ve peynirlerin de insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olduğunu belirledi. İşletme sahiplerinin inceleme yapan gıda mühendislerine saldırmak istemesi üzerine işletmeye Çevik Kuvvet polisi çağırıldı. Zaman zaman sert tartışmaların ve itişmelerin yaşandığı işletmede el konulan peynirler Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlara yüklendi. Piyasa değeri 200 bin TL olan peynirlerin imha edileceği öğrenildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri işletmeye idari para cezası kesti. Polis işletme sahibi ve çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bağlayıp parasını çaldı
Bahçelievler'de bir çocuğun, balkondan düşerek kaldırıma çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı İstanbul Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:31:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, merdiven altı peynir imalathanesine baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]