Kayseri'de mesleki eğitim öğrencisi öğretmenini bıçakla yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de mesleki eğitim öğrencisi öğretmenini bıçakla yaraladı

15.03.2022 16:42
Kayseri'de mesleki eğitim öğrencisi öğretmenini bıçakla yaraladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir öğretmen, öğrenci tarafından bıçakla yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir öğretmen, öğrenci tarafından bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Yahyalı Mesleki Eğitim Merkezi'nde motor bölümü öğretmeni Ahmet H, burada eğitim gören M.B'yi (17) elindeki tespihi cebine koyması yönünde uyardı. Bunun üzerine başlayan tartışma sonucu M.B, öğretmeni Ahmet H'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ahmet H'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı

Mesleki Eğitim, Kayseri, Yahyalı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de mesleki eğitim öğrencisi öğretmenini bıçakla yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:48:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de mesleki eğitim öğrencisi öğretmenini bıçakla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement