Kayseri'de Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

Kayseri'de Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandı

01.03.2021 16:07
Kayseri'de Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandı, System.String[]

Kayseri'de kurumlar arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) törenle imzalandı.

Kayseri'de kurumlar arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) törenle imzalandı.

Kayseri OSB'deki bir fabrikanın toplantı salonunda düzenlenen törende, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış işbirliği protokolünü imzaladı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Karamustafa, değişen koşullara bağlı olarak eğitimin vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.

Protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"İŞKUR'umuzu tebrik ediyorum. İş dünyasının değişik unsurlarını, odalarını, üniversiteleri bir araya getiriyor. Emeğin daha nitelikli hale gelmesi için değişen koşullarda eğitim vazgeçilmezimiz. Bu bağlamda ülkemizde, işsizlik oranı yüksek deniliyor ama hep şunlarla karşılaşıyoruz, 'hocam öğrenciniz var mı, istihdam edeceğiz, adam bulamıyoruz' diyorlar. Diğer taraftan da işsiz insanlar var. Demek ki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu istihdam edeceği insan kaynakları ile iş arayan insanların nitelikleri örtüşmüyor. O yüzden bugün burada işbirliği çerçevesinde, inşallah Kayseri'miz, sanayimiz, Türkiye'miz için daha nitelikli, daha rekabetli ve diğer taraftan iş arayan insanların istihdam edilebilirliklerini artırabilmek için biz de üniversite olarak bu projenin içerisinde yer aldık."

KAYSO Başkanı Büyüksimitci de protokol kapsamında bugüne kadar işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde eleman yetiştirmek üzere birçok meslek edindirme kursları düzenlediklerini dile getirdi.

Protokolle özellikle sanayi ve imalat sektörüne ağırlık vermiş olacaklarını anlatan Büyüksimitci, "Bu protokolün sanayicilerimizin ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın işsizlik sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Eleman sıkıntısı çeken tüm üyelerimize bu protokolden yararlanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Bu kursların düzenlenmesinde emeği geçen, başta İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe hanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

KTO Başkanı Gülsoy ise nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projelere her zaman destek olduklarını hatırlattı.

MEGİP'in iş gücü arz ve talebini dengeleyebilecek güzel bir proje olduğunu aktaran Gülsoy, şöyle devam etti:

"Şehrimizde istihdamın artması ve Türkiye ekonomisinin kalkınması için gereken tüm gayreti göstereceğiz. Ekonomide sıkıntılı dönemlerden kurtuluş yolu yatırımdır, üretimdir, istihdamdır. Cesur, elini taşın altına koymaktan sakınmayan müteşebbislerimiz var. Yeter ki onlara gerekli imkanları sunalım, yollarını açalım. Tüm Türkiye'de bir yandan işsizlik sorunu yaşanırken diğer yandan iş dünyası, nitelikli eleman bulmakta güçlük çekiyor. Bu alanda ciddi bir paradoks yaşıyoruz. Sektörün ihtiyaçlarına göre eleman yetiştirecek bir eğitim düzenlenmiş olmasından dolayı mutluyuz."

Mesleki Eğitim, Kayseri, Türkiye, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika


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