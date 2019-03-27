Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Meslektaşınca Öldürülen Polisin Cenazesi Defnedildi

Kayseri'de Meslektaşınca Öldürülen Polisin Cenazesi Defnedildi

2 saat önce

Kayseri Havalimanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından tabancayla öldürülen polis memuru Ali Ağkuş'un cenazesi (50), memleketi Sivas'ta defnedildi.

Kayseri'de Meslektaşınca Öldürülen Polisin Cenazesi Defnedildi, System.String[]
Kayseri Havalimanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından tabancayla öldürülen polis memuru Ali Ağkuş'un cenazesi (50), memleketi Sivas'ta defnedildi.

Ağkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulu Cami'ye getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin eşi Fatma ile çocukları Burhanettin, Şevval ve Ahmet Ağkuş, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Havalimanı iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp Bozkurt ile Ali Ağkuş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra kendini vurmuştu. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Ağkuş, kurtarılamamıştı.


Bozkurt'un, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:00 Kaynak: AA

Sivas, Kayseri, Güncel
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