Kayseri'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Kayseri'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

28.10.2020 20:05
Kayseri'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi, System.String[]

Kayseri'de, vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Kayseri'de, vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise namazını avluda kıldı.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, kandil gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gecenin önemini anlattı.

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

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