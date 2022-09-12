Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile 38 EF 967 plakalı hafif ticari araç, Kayseri- Malatya kara yolu Karakuyu mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, G.B. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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