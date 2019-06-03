Son Dakika Haberleri: Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

1 saat önce

Kayseri'de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, System.String[]
Kayseri'de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aksu mevkiinde 38 DR 675 plakalı araç ile 06 AN 8362 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, şoförler Şeref Aktaş ve Ömer Tunçtan ile birlikte yaralı 3 kişiye olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazada büyük hasar alan araçlar, jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Develi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:53:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]