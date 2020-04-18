Kayseri'de meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Kayseri'de meydanlar boş kaldı

KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Kayseri'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Şehrin en işlek bölgesi Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Şehrin işlek caddeleri drone ile havadan görüntülendi. Kentin farklı noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.