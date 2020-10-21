Kayseri'de MHP, "Askıda ekmek" kampanyası başlattı - Son Dakika

MHP Kayseri İl Başkanlığı, "Askıda ekmek" kampanyası başlattı.
İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan "Askıda ekmek" kampanyasına Kayseri teşkilatının destek verdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımızın 'Askıda ekmek' kampanyasını Kayseri il teşkilatı olarak başlatmış bulunmaktayız. Paylaşmakta bereket vardır." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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