Kayseri'de MHP'li meclis üyesi, huzur hakkını ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Son Dakika
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Kayseri'de MHP'li meclis üyesi, huzur hakkını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

7 saat önce

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Ünsal Yağmur, 2024 yılındaki seçimlere kadar huzur hakkını ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Kayseri'de MHP'li meclis üyesi, huzur hakkını ihtiyaç sahiplerine bağışladı, System.String[]

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Ünsal Yağmur, 2024 yılındaki seçimlere kadar huzur hakkını ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere giren Yağmur, "huzur hakkı" adı altında oturum, başkanlık vekili ve komisyonda almış olduğu ücretlerinin tamamını ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.

Yağmur, huzur hakkı ücretlerinin Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına gönderilmesi için Tomarza Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne dilekçe verdi.

Yağmur'un Tomarza'da asgari ücretle özel sektörde çalıştığı öğrenildi.

Tomarza, Kayseri, Huzur, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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