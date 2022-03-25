KAYSERİ'DE 'MİÇİNG AYİNİ' YAPILDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE 'MİÇİNG AYİNİ' YAPILDI

25.03.2022 15:36

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi'nde 'Miçing ayini' yapıldı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi'nde 'Miçing ayini' yapıldı.

Ermeniler tarafından düzenlenen ve Anadolu'daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde yapılan Miçing ayinine, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, Ermeni Kiliseleri Anadolu Sorumlusu Avedis Tabaşyan ve Peder Kevork Çınaryan ile Ermeni cemaati mensupları katıldı. Yılda bir kez düzenlenen ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı, dualar edildi.

Miçing ayini hakkında bilgi veren Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, "Bu ayin her sene tekrarlanır. Miçing diye tabir ettiğimiz, 7 haftalık Paskalya Orucu'nun ayinidir. Paskalya döneminin tam ortasına gelen zamanda yapıyoruz. İstanbul'dan her sene çok fazla katılım oluyordu. Fakat iki yıldır pandemi nedeniyle dolayı insanlar tedirgin ve gelemiyorlar. Umarız ki seneye ayinimize daha çok katılım olacaktır. Orucumuzu 3 hafta daha tutacağız ve bu yıl 17 Nisan'da Paskalya Bayramı'nı kutlayacağız. Buradaki din adamlarımız da İskenderun ve Hatay'a geçerek ayinlerine devam edecek" diye konuştu.

KAYSERİ'DE 'MİÇİNG AYİNİ' YAPILDI
KAYSERİ'DE 'MİÇİNG AYİNİ' YAPILDI
KAYSERİ'DE 'MİÇİNG AYİNİ' YAPILDI
KAYSERİ'DE 'MİÇİNG AYİNİ' YAPILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 'MİÇİNG AYİNİ' YAPILDI - Son Dakika


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