Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı

Kayseri'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Hacı İbrahim Çelik'in (55) kullandığı 38 H 3971 plakalı midibüs, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kayseri- Sivas kara yolunun 8'inci kilometresinde devrildi.

Sürücü ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:34 Kaynak: AA

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