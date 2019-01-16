Kayseri'de Midibüs Devrildi: 6 Yaralı
1 saat önce
Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kayseri
'de midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Hacı İbrahim Çelik
'in (55) kullandığı 38 H 3971 plakalı midibüs, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kayseri- Sivas
kara yolunun 8'inci kilometresinde devrildi.
Sürücü ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:34 Kaynak: AA
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