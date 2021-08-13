Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı - Son Dakika

Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul 'a geziye gittikleri öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan bazı yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı

Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar