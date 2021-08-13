Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı - Son Dakika

Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul 'a geziye gittikleri öğrenildi.

A.B. (42) yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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