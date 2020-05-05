Kayseri'de millet bahçesi için ihaleye çıkılıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi projesi için 10 Haziran'da TOKİ tarafından ihaleye çıkılacağını ve projenin yapımına bu yıl başlanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı yoğun temaslar sonuç verdi.

Çok önemli bir proje olan Hava İkmal Millet Bahçesi projesi için 10 Haziran'da TOKİ tarafından ihaleye çıkılacağını açıklayan Büyükkılıç, projeyle Kayseri'ye 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir parkı kazandıracaklarını belirtti.

Kayseri'ye bu önemli projeyi kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi'nin, ülkenin en büyük parklarından biri olacağını vurguladı.

Projenin, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hazırlandığını ve böylece belediye bütçesinden yaklaşık 5 milyon lira çıkmasını önlediklerini bildiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çok başarılı bir proje ortaya çıktı ve bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdik. Hazırlanan projenin toplam büyüklüğü 1 milyon 260 bin metrekareyi buluyor. Hava İkmal Bakım Merkezi atölye ve hangarları, yine bugünkü yerinde kalacak. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda ise Hava İkmal Millet Bahçesi yapılacak. Bu alanın tamamı park için projelendirildi. 1 milyon 260 bin metrekarenin 940 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Yeşil alanın dışında ise yaya ve bisiklet yolları, otopark alanı ve 45 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet bulunacak. Millet Bahçesi'nde yer alacak bisiklet yollarının uzunluğu 5,5 kilometreyi buluyor."

Millet bahçesinde ayrıca biri 62 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare büyüklükte iki etkinlik çayırı bulunduğunu belirten Büyükkılıç, "Devasa büyüklükteki etkinlik çayırlarında pek çok etkinliğin yapılması mümkün olacak. Etkinlik çayırı, biyolojik gölet ve bisiklet yollarının yanı sıra mesire alanı, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, kapalı tenis kortu, maket uçak ve drone pisti, paintball alanı ve macera parkı gibi yaşayan ve yaşatan alanlar ile Kayseri'nin cazibe merkezlerinden birisi ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.