Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yahyalı Kürsiyen mevkiinde meydana geldi. Maden işçilerini taşıyan Mustafa Göçer yönetimindeki 38 ABD 385 plakalı minibüs, Adem Küçükgöçen'in kullandığı 61 TT 826 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra maden işçileri Ali Gökgöz, Tufan Dağcı, Fatih Davarcı, Cafer Akçakaya, Murat İlçin, Osman Erdoğdu, Mehmet Dikmen, İbrahim Doğanay ve Mesut Gökgöz çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da iki kardeş beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı Durdurulmak istenen otomobil polis aracına çarptı ikisi polis üç kişi yaralandı Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:00 Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı okullarda yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:56 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (2) - Son Dakika
20:54 Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü - Son Dakika
20:52 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (1) - Son Dakika
20:52 Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:03:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]