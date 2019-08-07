Son Dakika Haberleri: Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı
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Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı

45 dakika önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Soner Ö. idaresindeki 38 D 4984 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yuları Mahallesi'nde Mehmet K. yönetimindeki 38 D 4566 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, 18 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:48 Kaynak: AA
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