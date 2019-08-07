Son Dakika Haberleri: Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı
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Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı

1 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Soner Ö. idaresindeki 38 D 4984 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yuları Mahallesi'nde Mehmet K. yönetimindeki 38 D 4566 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, 18 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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