Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
H.C. idaresindeki 52 DD 723 plakalı minibüs Erkilet Bulvarı'nda N.D'nin kullandığı 38 EE 904 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki araziye devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüsteki 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika