Son dakika haber... Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kara yönetimindeki 38 S 0027 plakalı minibüs, Kayseri- Ankara kara yolu Süksün Mahallesi kavşağında, Ahmet Burak Erdoğmuş idaresindeki 38 AC 889 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 ve minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin nişandan döndüğü, otomobildekilerin de cenazeye gittiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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