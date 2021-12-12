Son dakika haber... Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Minibüstekilerin nişandan döndüğü, otomobildekilerin de cenazeye gittiği öğrenildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 ve minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kara yönetimindeki 38 S 0027 plakalı minibüs, Kayseri- Ankara kara yolu Süksün Mahallesi kavşağında, Ahmet Burak Erdoğmuş idaresindeki 38 AC 889 plakalı otomobille çarpıştı.

Kayseri 'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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