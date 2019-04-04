Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Minibüste 463 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kayseri'de Minibüste 463 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

25 dakika önce

KAYSERİ'de, ihbar üzerine durdurulan minibüste 463 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücü R.K. gözaltına alındı.

Kayseri'de Minibüste 463 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
KAYSERİ'de, ihbar üzerine durdurulan minibüste 463 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücü R.K. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez  Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, R.K. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada çöp kovalarının içine gizlenmiş 463 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, sürücü R.K. gözaltına alındı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:26 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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