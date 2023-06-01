Babasını beklerken cenazesi geldi! 81 yaşındaki adam bindiği minibüste hayatını kaybetti - Son Dakika
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Babasını beklerken cenazesi geldi! 81 yaşındaki adam bindiği minibüste hayatını kaybetti

01.06.2023 11:12

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 81 yaşındaki adam, yolcu olarak bindiği ilçe minibüsünde ölü bulundu. Babasını karşılamak için bekleyen oğlu, acı haberi ekiplerden aldı.

Edinilen bilgiye göre Osman T. (81), Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nden Kayseri'ye gelmek için ilçe minibüsüne bindi. Kayseri'ye gelen minibüs şoförü Doğu Terminali'nde Osman T.'yi uyandırmak istedi. Koltukta hareketsiz bulunan Osman T. için sağlık ekiplerine haber verildi.

KARŞILAMAK İÇİN BEKLEYEN OĞLU ACI HABERİ ALDI

İhbarın ardından gelen sağlık ekipleri, Osman T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler babasını karşılamak için bekleyen oğluna acı haberi verirken Osman T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

81 yaşındaki adam bindiği ilçe minibüsünde hayatını kaybetti
81 yaşındaki adam bindiği ilçe minibüsünde hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Melikgazi, Kayseri, Otopsi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasını beklerken cenazesi geldi! 81 yaşındaki adam bindiği minibüste hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasını beklerken cenazesi geldi! 81 yaşındaki adam bindiği minibüste hayatını kaybetti - Son Dakika
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