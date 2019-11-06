Son Dakika Haberleri: Kayseri'de minik futbolcular, harçlıklarını lösemili çocuklar için bağışladı
Son Dakika Güncel Kayseri'de minik futbolcular, harçlıklarını lösemili çocuklar için bağışladı

Kayseri'de minik futbolcular, harçlıklarını lösemili çocuklar için bağışladı

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüzlerine maske takan minik futbolcular, harçlıklarını lösemi çocuklar için bağışladı.

Kayseri'de minik futbolcular, harçlıklarını lösemili çocuklar için bağışladı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüzlerine maske takan minik futbolcular, harçlıklarını lösemi çocuklar için bağışladı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Futbol Akademisi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, "yaşamak o kadar güzel ki, dualarımız sizinle" yazılı pankart açarak farkındalık oluşturdu.

Maskesini takarak farkındalık etkinliğine destek veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı açıklamada, Yahyalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Akademisi öğretmen, öğrenci ve yöneticileriyle birlikte, lösemili çocukların yanında olmak adına böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Öztürk, "Cenab-ı Allah dünyadaki tüm lösemili çocuklara acil şifalar versin. Allah, tüm insanlığı kanser hastalığından korusun. Yahyalı'dan sesimizi tüm dünyaya duyuran minik kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yahyalı, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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