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Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

03.01.2022 16:49
Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'de, iki grup arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, iki grup arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki grup arasında miras meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada Seyit (30), Gaffar Mehmet (20), Serdar (44) ve İbrahim Yılmaz vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Serdar ve İbrahim Yılmaz ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen M.Y. de olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü.


Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
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İbrahim Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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