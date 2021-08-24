Kayseri'de MKP firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MKP üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hükümlünün Kocasinan ilçesinde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen jandarma, T.T.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.